POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 21.12.2019 für die Polizeistation Königstein

Wohnhausbrand 61479 Glashütten, Limburger Straße 1 a Samstag, 21.12.2019, 00:42 Uhr

Zur genannten Zeit wurde die Polizeistation Königstein durch die Rettungsleitstelle Bad Homburg über einen Gebäudebrand in Glashütten in Kenntnis gesetzt. Die daraufhin entsandten Feuerwehr-/Rettungskräfte und Polizeistreifen bestätigten den geschilderten Sachverhalt. Bei dem brennenden Objekt handelte es sich um ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Alle Bewohner konnten das Haus verlassen und blieben unverletzt. Zur Brandzeit fand im Haus eine Party statt. Erste Befürchtungen über dort noch schlafende Partygäste bestätigten sich zum Glück jedoch nicht. Die B 8 / Limburger Straße in Glashütten war für die Dauer der Löscharbeiten von 00:55 bis 07:45 Uhr voll gesperrt.

Der Brand ging nach ersten Ermittlungen von der (möglicherweise defekten) Gasflasche eines für die Party genutzten Heizpilzes aus - Fremdverschulden scheint nicht vorzuliegen.

Der Sachschaden liegt bei mehreren 100.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren verschiedene Wehren des Hochtaunuskreises über mehrere Stunden im Einsatz.

