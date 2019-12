PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bürgersprechstunde der "Schutzfrau vor Ort" im Rathaus Weilrod

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bereits seit Anfang dieses Jahres bietet Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel-Gondek ihre regelmäßige Bürgersprechstunde als für die Gemeinde Weilrod zuständige "Schutzfrau vor Ort" an. Nun stehen die Termine für das Jahr 2020 fest. Immer am ersten Dienstag des Quartals - das sind der 07.01., der 07.04., der 07.07. sowie der 06.10. - ist Frau Jokiel-Gondek von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Rathaus anzutreffen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ohne Voranmeldung die Gelegenheit der persönlichen Kontaktaufnahme wahrnehmen.

Die seit Oktober 2018 tätige "Schutzfrau vor Ort" ist ständige Ansprechpartnerin der Polizei für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger der Kommunen in den Zuständigkeitsgebieten der Polizeistationen Usingen und Königstein. Katja Jokiel-Gondek ist bereits seit 1991 im Bereich der Polizeidirektion Hochtaunus beschäftigt und versah in den zurückliegenden Jahren ihren Dienst bei verschiedenen Polizeistationen im Kreisgebiet. Zuletzt war sie als Dienstgruppenleiterin bei der Polizeistation in Usingen tätig, in deren Räumlichkeiten Jokiel-Gondek auch weiterhin ihren Dienst ausübt. Das durch den engeren Kontakt entstehende besondere Vertrauensverhältnis kommt sowohl der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, als auch der polizeilichen Arbeit zugute. Wer es nicht zur Bürgersprechstunde schafft, kann selbstverständlich auch außerhalb dieser Zeiten den Kontakt zur "Schutzfrau vor Ort" suchen. Erreichbar ist sie unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 108 oder per E-Mail an praevention-pd-htk.ppwh@polizei.hessen.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell