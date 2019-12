PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Dienstag, 17.12.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Autowerkstatt von Einbrechern heimgesucht, Oberursel, Stierstadt, Stierstadter Straße, 16.12.2019, 00.01 Uhr bis 07.40 Uhr

(pl)Einbrecher haben in der Nacht zum Montag in Stierstadt eine Werkstatt in der Stierstadter Straße heimgesucht und hierbei einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Täter gelangten durch einen aufgeschnittenen Maschendrahtzaun auf das Gelände und brachen dort eine Außentür des Gebäudes auf. Nachdem sie dann ins Gebäude eingedrungen waren, öffneten die Einbrecher gewaltsam weitere Zugangstüren sowie aufgefundene Tresore und erbeuteten unter anderem Bargeld. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Bargeld und Nahrungsergänzungsmittel aus Fitnesscenter gestohlen, Königstein, Hauptstraße, 14.12.2019, 15.00 Uhr bis 16.12.2019, 08.45 Uhr

(pl)Bei einem Einbruch in ein Fitnesscenter in der Hauptstraße in Königstein hatten es unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen auf Bargeld und Nahrungsergänzungsmittel abgesehen. Die Einbrecher verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang zum Gebäude und entwendeten das in einer Geldkassette aufbewahrte Bargeld sowie mehrere Packungen Nahrungsergänzungsmittel. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Rucksack aus Pkw entwendet, Steinbach (Taunus), Niederhöchstädter Straße, Montag, 16.12.2019, 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr

(jn)Mutmaßlich ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag einen Rucksack aus einem in der Niederhöchstädter Straße in Steinbach geparkten Pkw gestohlen. Das Fahrzeug stand zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr unabgeschlossen auf der Fahrbahn, der Rucksack lag von außen sichtbar im Fußraum der Beifahrerseite. Neben diversen Arbeitsmaterialien hatte der Geschädigte auch sein Portemonnaie in dem Rucksack aufbewahrt.

Die Polizei warnt eindringlich davor, Wertgegenstände in Kraftfahrzeugen offen liegen zu lassen. Schaffen Sie gar nicht erst derartige Tatgelegenheiten für Diebe und nehmen Sie Handtaschen, Portemonnaies, Bargeld, mobile Navigationsgeräte oder ähnliche Gegenstände von Wert an sich, wenn Sie ihr Auto abstellen. Im Idealfall lassen Sie Sachen von Wert gar nicht im Auto liegen - auch nicht versteckt - da erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Autos sind kein Safe!

Im vorliegenden Fall ermittelt die Polizei in Oberursel und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0 zu melden.

4. Fensterscheibe eingeworfen, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Rathausplatz, Freitag, 13.12.2019, 15:00 Uhr bis Montag, 16.12.2019, 10:00 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro haben unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes in Bad Homburg, Gonzenheim verursacht, indem sie die Fensterscheibe eines Bürogebäudes zerstört haben. Ersten Ermittlungen zufolge hatten ein oder mehrere Täter eine grüne Glasflasche gegen die Scheibe am Rathausplatz geworfen, wobei diese dann zu Bruch ging. Das potentielle Wurfobjekt wurde sichergestellt.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

5. Autofahrerin gerät auf Gegenfahrbahn - drei Verletzte, Gemarkung Weilrod, Landesstraße 3063, Montag, 16.12.2019, 15:16 Uhr

(jn)Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagnachmittag sind in der Gemarkung von Weilrod auf der Landesstraße 3063 drei Personen verletzt und in Krankenhäuser verbracht worden. Erkenntnissen an der Unfallstelle zufolge war eine 62-jährige Skoda-Fahrerin aus Grävenwiesbach um 15:16 Uhr auf der L3063 aus Winden kommend in Fahrtrichtung Heinzenberg unterwegs gewesen. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam die Frau dann auf Höhe des Stationskilometers 0,9 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Kleinbus. Sowohl der 43-jährige VW-Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis, sein 42-jähriger Beifahrer als auch die Grävenwiesbacherin erlitten infolge des Zusammenstoßes Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt; die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 11.000 Euro. Zudem musste die L3063 in diesem Bereich zwecks Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis kurz vor 17 Uhr gesperrt werden.

