PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Neuer Leiter der Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pa)Mit Christian Pfister hat die Bad Homburger Kriminalpolizei seit Anfang November einen neuen Chef. Der Kriminalrat hat das Amt von Siegfried Müller übernommen, der die Regionale Kriminalinspektion seit dem Wechsel des vorigen Leiters Viktor Lekic nach Wiesbaden kommissarisch leitete.

Pfister, der im Jahr 2000 in die Hessische Polizei eintrat, schloss im September dieses Jahres erfolgreich das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Hiltrup bei Münster ab. Vor dem Studium war der 39-Jährige bei der Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Südosthessen tätig. Dort lagen seine Schwerpunkte als Ermittler unter anderem im Bereich der Betrugs- und Kfz-Delikte.

Auch jenseits der Kriminalpolizei sammelte Pfister polizeiliche Erfahrung. Bevor er im Jahr 2007 den Wechsel zur Kripo vollzog, war er im Streifendienst in Offenbach sowie bei einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei tätig.

Christian Pfister wohnt mit Frau und Kindern im Kreis Offenbach und hat sich vorgenommen, an die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgänger anzuknüpfen und weiterhin die objektive sowie die subjektive Sicherheitslage durch gezielte kriminalpolizeiliche Maßnahmen positiv zu beeinflussen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell