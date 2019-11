Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Radfahrer angefahren und geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 02.45 Uhr überquerte ein 25-jähriger Xantener mit seinem Fahrrad den Varusring ( B 57 ) aus Richtung Kurpark. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines Unbekannten, das den Varusring aus Richtung Alpen befuhr. Das Auto touchierte den Radfahrer am Hinterrad, so dass dieser stürzte und sich schwer verletze. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Der Xantener kann das Fahrzeug und den Fahrer nicht näher beschreiben.

Die Polizeibeamten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers wahr, so dass ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und den Autofahrer. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Xanten unter der Nummer 02801 / 71420 in Verbindung zu setzen.

