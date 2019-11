Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme an der Dreiländerbrücke

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei konnte einen 46-Jährigen an der Dreiländerbrücke festnehmen.

Aufgrund eines offenen Haftbefehls wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde ein 46-Jähriger am Samstagmittag an der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein festgenommen. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den aus Frankreich kommenden deutschen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellte die Streife den Haftbefehl zur Strafvollstreckung einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro fest. Da der Mann den Geldbetrag nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 20-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

