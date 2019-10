Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Spaziergang endet in der JVA

Freiburg im Breisgau (ots)

Am Sonntagmorgen endete ein Spaziergang in der Freiburg Innenstadt für einen 46-Jährigen mit 3 Monaten Haft. Der deutsche Staatsangehörige wurde durch eine Streife der Bundes- und Landespolizei kontrolliert. Beim Abgleich der Daten stellte sich heraus, dass der Mann im Frühjahr dieses Jahres, durch das Amtsgericht Freiburg zu 95 Tagen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilt wurde. Die Haft hätte durch Zahlung einer Geldstrafe von 1900 Euro abgewendet werden können. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

