Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch - Pkw prallt gegen Baum

Freiburg (ots)

Der Fahrer eines Pkw fuhr am vergangenen Freitag, 04.10.2019, kurz nach 23 Uhr auf der L156 von Lenzkirch-Kappel in Richtung Titisee-Neustadt nach vorläufigen Ermittlungen zu schnell in eine Linkskurve und prallte trotz eingeleiteter Vollbremsung mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der 43 Jahre alte Fahrer verließ mutmaßlich unverletzt die Unfallstelle. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

