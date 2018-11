POL-MA: Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Giftköder in Vorgärten gefunden - ein Hund in Behandlung

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmittag gegen 13.00 Uhr legte ein bislang Unbekannter mehrere Giftköder in der Straße "Neurott" aus. Ein Hundebesitzer stellte in seinem Vorgarten eine Hackfleischmasse fest von dem der Hund gegessen hatte. Dieser alarmierte daraufhin die Polizei und ging anschließend zum Tierarzt. Insgesamt konnten vier Hackfleischbällchen mit bläulicher Färbung durch Beamte der Hundeführerstaffel sichergestellt werden. Ob möglicherweise Rattengift oder Dünger eingemischt wurde, wird untersucht - beides ist für Tiere aber hochgiftig! Die Köder wurden vermutlich vom Gehweg aus verdeckt auf Privatgrundstücken abgelegt. Die Polizei rät Hunde unbedingt an der Leine zu führen und einen Maulkorb zu nutzen. Sollte Ihr Tier trotzdem einen Köder aufgenommen haben, suchen Sie einen Tierarzt auf. Zeugen die verdächtige Personen beobachtet oder weitere Köder aufgefunden haben, werden gebeten, sich unter 06202 288-0 an das Polizeirevier Schwetzingen zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell