POL-HR: Felsberg-Melgershausen: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Homberg (ots) - Am 22.11.2018, gegen 02:30 Uhr, wurde in einer Dachgeschosswohnung ein brennendes Kunststoffgefäß mit Hasenstreu festgestellt. Durch den Brand wurde der Laminatboden in Mitleidenschaft gezogen. Ein Mieter hatte am Nachmittag Hasenstreu mit vermeintlich abgekühlter Brandasche in dem Gefäß vermengt, das sich später entzündete. In der Nacht bemerkte er zusammen mit einer Mitbewohnerin den Brand, löschte diesen selber und verständigte die Feuerwehr. Beide wurden vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der Brand entfachte in einem Zimmer, das vorwiegend der Haltung von Hasen diente. Zwei Hasen überlebten den Brand nicht (vermutlich stressbedingt), zwei Katzen konnten augenscheinlich unverletzt aus der Wohnung geborgen werden.

Der Schaden beläuft sich auf mindestens 5.000,- EUR.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Gläsel, Pressestelle i. V.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell