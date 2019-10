Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ A5: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - BMW-Fahrer streift Sattelzug

Freiburg (ots)

A5, AS Müllheim/Neuenburg, Ausfahrtsast, von Basel kommend

Am Montag, 07.10.2019, 16.20 Uhr, ereignete sich in der Ausfahrt der AS Müllheim/Neuenburg ein Verkehrsunfall. Eine Sattelzugmaschine (ohne Auflieger) musste in der Ausfahrt verkehrsbedingt anhalten. Ein schwarzer Pkw BMW Kombi mit Freiburger Kennzeichen zwängte sich zwischen Lkw und rechten Außenschutzplanken in der Ausfahrt hindurch und streifte den Lkw. Als der Fahrer des Pkw BMW mitbekam, dass der Lkw-Fahrer die Polizei verständigte, flüchtete der unbekannte Mann von der Unfallstelle. An der Sattelzugmaschine entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

