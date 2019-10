Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Zeugensuche nach Unfallflucht - Unfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall von Freitag, 04.10.19, 12.35 Uhr, in der Scheffelstraße in Grenzach-Wyhlen werden Zeugen gesucht. Nach Zeugenangaben soll hier ein weißes Renault-Cabrio gegen einen geparkten BMW gefahren sein. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am BMW entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, 07624 9890-0, ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen.

