Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt, Fehrenböteler Straße / 7-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bad Segeberg (ots)

Heute verletzte sich eine 7-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Wahlstedt schwer. Gegen 11:50 Uhr überquerte das Mädchen plötzlich die Fehrenböteler Straße und wurde von einer 28-Jährigen mit ihrem Ford Fiesta erfasst, die in Richtung Rickling unterwegs war. Das Mädchen flog durch die Luft und wurde schließlich auch noch von einem Mitsubishi Lancer getroffen, der von einer 54-Jährigen in der Gegenrichtung gefahren wurde. Hierbei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Lübecker Klinik. Die beiden Pkw-Fahrerinnen blieben unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft Kiel einen Sachverständigen. Die Unfallstelle ist derzeit noch voll gesperrt. Bitte beachten Sie die Verkehrsfunkdurchsagen.

