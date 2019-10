Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A5, auslaufender Diesel - Sachschaden

Freiburg (ots)

Auf der A5, Südfahrbahn, kurz vor der Überleitung zur A98 kam es am Montag, 07.10.2019 um 06:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein Citroen soll auf der linken Spur auf einen verkehrsbedingt wartenden BMW aufgefahren sein, woraufhin der BMW auf den rechten Fahrstreifen geschoben wurde und mit einem LKW kollidierte. Hierbei riss die Tankwanne des LKWs auf, weswegen Diesel auf die Fahrbahn und in den Grünstreifen lief. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ungefähr 9000EUR, verletzt wurde keiner der Beteiligten. Aufgrund des Unfalles und den anschließenden Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei kam es bis zum Mittag immer wieder zu Fahrbahnsperrungen.

