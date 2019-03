Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung am Silbersee

Bobenheim-Roxheim (ots)

Vom 08.03. auf den 09.03.2019 ist ein Steg des Wassersportvereins Roxheim, am Silbersee in Bobenheim- Roxheim durch unbekannte Personen beschädigt worden. Die Bretter des Steges wurden mutwillig herausgerissen und für ein Lagerfeuer verwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

