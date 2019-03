Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pkw-Diebstahl mit Täterfestnahme in Brandenburg

Maxdorf (ots)

In der Nacht vom 07.03.2019 auf den 08.03.2019 entwenden Unbekannte einen hochwertigen Pkw der Marke BMW von einem Grundstück in der Johannes-Hahn-Straße. Sofort eingeleitete bundesweite Fahndungsmaßnahmen führen in kürzester Zeit zur Festnahme des Täters, auf der BAB15 in Fahrtrichtung Polen, durch die Kollegen der Autobahnpolizei Brandenburg. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 22jährigen polnischen Staatsangehörigen. Der Wert des entwendeten Pkw wird auf ca. 20000EUR geschätzt. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237/934-100 bzw. die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233/313-0.

