POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 18.12.2019

1. Hochwertiger Audi gestohlen, Königstein im Taunus, Mammolshain, Am Hasensprung, 16.12.2019, 21.30 Uhr bis 17.12.2019, 08.15 Uhr

(pa)Über 80.000 Euro beträgt der Wert eines Audis, der in der Nacht von Montag auf Dienstag im Königsteiner Stadtteil Mammolshain gestohlen wurde. Die Fahrerin des Wagens hatte die schwarze A6 Limousine am Montagabend gegen 21.30 Uhr vor ihrer Wohnanschrift in der Straße "Am Hasensprung" geparkt. Als sie am Dienstagmorgen gegen 08.15 Uhr wieder mit dem Fahrzeug fahren wollte, war es verschwunden. Der Audi trug Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "HH-FA 452". Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher stehlen Dollarnoten, Oberursel, Weingärtenstraße, 17.12.2019, 09.30 Uhr bis 23.00 Uhr

(pa)Im Verlauf des Dienstages brachen Unbekannte in Oberursel in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 09.30 Uhr am Morgen und 23.00 Uhr abends begaben sich die Täter auf den Balkon im ersten Obergeschoss des in der Weingärtenstraße gelegenen Wohnhauses. Dort schlugen sie die Scheibe der Balkontür ein, um durch diese ins Gebäudeinnere zu gelangen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die Einbrecher durchsuchten das Haus nach Wertsachen, durchwühlten Schränke und Schubladen. Sie entwendeten neben Schmuck und Euro-Bargeld auch einige US-Dollarnoten. Der Gesamtwert der Tatbeute beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise werden unter (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

3. Schmierereien auf Schuldach, Kronberg im Taunus, Le-Lavandou-Straße, 16.12.2019, 22.00 Uhr bis 17.12.2019, 06.15 Uhr

(pa)Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Schulgebäude in Kronberg verursachten. Die Täter kletterten auf das Dach der in der Le-Lavandou-Straße gelegenen Schule und beschmierten dort mehrere gläserne Lichtkuppeln, die sich über der Pausenhalle befinden, mit verschiedenfarbiger Sprühfarbe. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Seat touchiert, Bad Homburg v. d. Höhe, Im Lech, 16.12.2019, 17.30 Uhr bis 17.12.2019, 08.30 Uhr

(pa)Auf etwa 4.000 Euro Sachschaden bleibt ein Autofahrer nach einer Verkehrsunfallflucht in Bad Homburg vorerst sitzen. Der Mann hatte seinen schwarzen Seat Ibiza am Montagabend gegen 17.30 Uhr in der Straße "Im Lech" aus Richtung Hollerstraße kommend am linken Fahrbahnrand geparkt. Bei seiner Rückkehr am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr war das Fahrzeug auf der Fahrerseite beschädigt. Möglicherweise touchierte ein Fahrrad den Seat beim Vorbeifahren. Von dem oder der Verantwortlichen fehlte jedoch jede Spur. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Vor Auto gelaufen, Oberursel, Weißkirchen, Kurmainzer Straße, 17.12.2019, gg. 07.50 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen konnte in Oberursel Weißkirchen ein Autofahrer einen Zusammenstoß mit einem Kind nur knapp verhindern. Der 51-Jährige befuhr gegen 07.50 Uhr als Fahrer eines Opel Corsa die Kurmainzer Straße in Richtung Frankfurter Landstraße, als in Höhe der Hausnummer 54 plötzlich ein Kind von links auf die Fahrbahn lief. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 51-Jährige nach rechts aus. Dabei stieß der Opel gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Suzuki Jimny. Es entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Das Kind - ein etwa 9 Jahre alter Junge - blieb unverletzt. Jedoch entfernte sich die Mutter, in deren Begleitung sich der Junge befand, mit ihrem Kind unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Beteiligte an einem Verkehrsunfall nachzukommen und die für die Schadensregulierung erforderlichen Daten zu hinterlassen bzw. auf die polizeiliche Unfallaufnahme zu warten. Die Polizeistation Oberursel bittet um sachdienliche Hinweise an die Rufnummer (06171) 6240 - 0.

