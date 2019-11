POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Molotowcocktail gegen Firmengebäude geworfen - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Molotowcocktail gegen Firmengebäude geworfen - Behörden ermitteln wegen Brandstiftung

Wie bereits letzte Woche von der Polizei berichtet wurde, haben am letzten Donnerstag Unbekannte an einem Firmengebäude in der Ringstraße ein Feuer gelegt. Dabei wurde an der Gebäudefassade und einem Fenster ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht. Nach den kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Brandort wurde festgestellt, dass vor Ort offensichtlich mehrere Molotowcocktails entzündet worden sein dürften, wobei einer davon gegen eine Verglasung geworfen wurde, die glücklicherweise dem Wurfgeschoss standgehalten hatte. Zudem tauchte zwischenzeitlich im Internet ein Selbstbekennerschreiben auf, in dem sich eine nicht näher identifizierte linksgerichtete Gruppierung zu dem Brandanschlag bekennt. In der Bekennung wird die Tat "als Teil des Angriffes des weltweiten Widerstandes gegen den faschistischen Angriffskrieg der Türkei gegen das kurdische Volk in Rojava" begründet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Anbei die Ursprüngliche Pressemeldung der Polizei Aalen:

Fellbach: Brandlegung an Firmengebäude (08.11.2019)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte gegen 0:45 Uhr am Eingangsbereich eines Firmengebäudes in der Ringstraße Feuer gelegt. Ein Zeuge konnte mehrere Personen dabei beobachten, wie sie von der Tatörtlichkeit in Richtung Bahnhof flüchteten. Durch das Feuer wurde die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Schätzungen zufolge beziffert sich der Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eventuell sind die Personen vor oder nach der Tat im dortigen Bereich aufgefallen. Hinwiese hierzu nimmt die Kriminalpolizei in Waiblingen unter Telefon 07151 950-0 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfall beim Linksabbiegen - Zeugen gesucht

Die Polizei Waiblingen, Tel. 07151/950-422, bittet bei folgendem Unfall um Zeugenhinweise: Eine 18-jährige PKW Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 18:40 mit ihrem VW Polo die Stuttgarter Straße. Dabei bog sie nach links in die Poststraße ab und übersah einen entgegenkommenden Mitsubishi. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde die 59-jährige Mitsubishi-Fahrerin leicht verletzt.

Schorndorf: Reifen geplatzt

Während der Fahrt platzte am Dienstagabend aus unbekannter Ursache der linke Vorderreifen eines Pkw Skoda Roomster. Aufgrund dessen kam die Fahrzeuglenkerin von der Johannesstraße ab und touchierte links eine Steinmauer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro am PKW. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Fellbach: Auffahrunfall im Kappelbergtunnel

Auf der Bundesstraße B 14 ereignete sich am Dienstagmorgen im Berufsverkehr ein Auffahrunfall. Eine 48-jährige Audi-Fahrerin war in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie im Stop-and-Go-Verkehr infolge Unachtsamkeit auf einen langsam vorrausfahrenden Audi auffuhr. Hierbei wurde die vorausfahrende 63-jährige Audi-Fahrerin leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werde. An den beiden Autos, die abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Backnang: Zeuge zu Ladendiebstahl gesucht

Ein Ladendieb entwendete in einem Discounter in der Sulzbacher Straße am Dienstag gegen 10:30 Uhr vier Wodka-Flaschen. Dabei wurde er von einem Kunden beobachtet, der die Beschäftigten des Discounters über den Vorfall informierte. Im Rahmen des Strafverfahrens sollte sich nun der Zeuge beim Polizeirevier Backnang, Telefon: 07191/909-0, melden.

