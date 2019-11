Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisste Frau Doma B. wohlbehalten durch Rettungshundestaffel aufgefunden

Aalen (ots)

Waiblingen / Großheppach - Vermisste durch Rettungshundestaffel aufgefunden

Am Mittwoch gegen 01:40 Uhr wurde die seit Sonntag (10.11.2019) aus Waiblingen vermisste Doma B. im Wald im Gewann Belzberg, nordöstlich von Großheppach aufgefunden. Am Dienstag Abend wurden die Suchmaßnahmen durch fünf Rettungshundestaffeln mit insgesamt 39 Einsatzkräften aus dem Rems-Murr-Kreis, Landkreis Ludwigsburg und Stuttgart erneut aufgenommen. Ein Mantrailerhund konnte eine Spur in Korb aufnehmen und im Anschluß kamen sogenannte Flächensuchhunde zum Einsatz. Der Hund "Bailey" der Staffel 'Bundesverband Rettungshunde Rems-Murr' konnte die Frau schließlich im Wald in einem Gebüsch aufspüren. Sie war lediglich leicht unterkühlt aber unverletzt. Sie wurde zur Untersuchung umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

