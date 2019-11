Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsversuch, Diebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Rosenberg: Einbruchsversuch

Am frühen Mittwochmorgen versuchte ein Einbrecher gegen 4 Uhr die Haupteingangstüre eines Geschäftes in der Straße Geiselroter Heidle aufzubechen. Als er dabei die Alarmanlage auslöste, flüchtete er. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Diebstahl von Trennschneider

Von einem Unbekannten wurde am Dienstag ein Trennschneider im Wert von ca. 1000 Euro entwendet, der zwischen 12 Uhr und 13 Uhr auf einem Firmenfahrzeug abgelegt war. Das Fahrzeug stand auf einem Kundenparkplatz der Dr.-Adolf-Schneider-Straße. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstagvormittag wollte ein 56-jähriger Ford-Lenker gegen 8.40 Uhr von der L 1060 aus Richtung Ellwangen kommend nach links auf die L 2220 abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 37-jährigen Daimler-Lenker und kollidierte mit diesem. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000 Euro beziffert.

Wildunfälle

Ruppertshofen: Auf der K 3328 wurde zwischen Ruppertshofen und Tierhaupten am Dienstagabend ein Fuchs gegen 20.50 Uhr von einer VW-Lenkerin erfasst. Am Fahrzeug entstand Schaden von ca. 2000 Euro.

Gschwend: Ein Reh wurde am Dienstagabend gegen 20.35 Uhr getötet, als es die K 3253 querte und von einem Renault-Lenker erfasst wurder. Auch hier beläuft sich der Schaden auf ca. 2000 Euro.

Lorch-Weitmars: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Fahrzeuges beschädigte eine 80-jährige Mercedes-Lenkerin am Montag, gegen 16.30 Uhr beim Friedhof im Kirchweg die rechte Fahrzeugseite eines geparkten VW, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro entstand.

Heubach: Unfallflucht

Ein 22-Jähriger Ford-Fahrer steht im Verdacht, am Dienstagabend in der Adlerstraße eine Unfallflucht begangen zu haben. Laut Zeugenangaben war er gegen 22.45 Uhr zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, hielt dann an und beschleunigte plötzlich rückwärts. Dabei rammte er den Hyundai einer 35-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt. Es entstand Sachschaden von rund 7000 Euro. An der Halteradresse des Fords konnte der 22-Jährige stark alkoholisiert angetroffen werden. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme begleiten, sein Führerschein wurde einbehalten. Die Unfallermittlungen dauern an.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Ein 64-jähriger Fahrer eines Mazda fuhr am Dienstag gegen 13 Uhr in der Gutenbergstraße auf den Anhänger einer 39-jährigen Toyota-Fahrerin auf. Die Frau verletzte sich hierdurch leicht. Es entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro. Da der Mann unter Medikamenten- und leichtem Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben.

