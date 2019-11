Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Arbeiter in Betonmischanlage eingeklemmt - Polizeibeamter wurde gebissen - Wer wurde von einem schwarzen Mercedes gefährdet? - Unfälle

Crailsheim: Arbeiter in Betonmischanlage eingeklemmt

In einer Firma in der Roßfelder Straße ereignete sich am Dienstag um 18.30 Uhr ein Unfall im Zusammenhang mit dem Reinigen einer Betonmischanlage, bei welchem ein 19-jähriger Mitarbeiter in die Anlage eingeklemmt wurde. Der 19-Jährige befand sich in der Mischanlage, als ein 20-Jähriger Mitarbeiter hinzukam, um dem 19-Jährigen zu helfen. Aus unbekannten Gründen startete der 20-Jährige die Anlage, wodurch sein Kollege in die Maschine eingeklemmt wurde. Hinzugerufene Arbeitskollegen konnten den jungen Mann befreien, indem sie mit einer Flex die Anlage zerlegten. Der 19-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus verbucht.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Ein Schaden in Höhe von mindestens 9000 Euro einstand bei einem Unfall auf einem Parkplatz am Volksfestplatz. Eine 74-jährige Fahrerin eines Ford C-Max beschädigte beim Rückwärtsfahren einen dahinter stehenden Ford Kuga eines 49-Jährigen.

Crailsheim: Sattelzug beschädigt PKW beim Rückwärtsfahren

In der Wilhelmstraße, kurz vor der Jagsttalbrücke, musste am Dienstag um 12:50 Uhr der 30-jährige Lenker eines Volvo-Sattelzuges vor einer dortigen Baustellenampel anhalten. Da von hinten ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Sondersignal heranfuhr, setzte der Brummi-Fahrer zurück, um dem Rettungswagen die Durchfahrt zu ermöglichen. Hierbei stieß er gegen einen dahinter stehenden PKW Dacia, welcher er noch auf einen Opel Corsa aufschob. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1250 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Am Haalplatz ereignete sich am Dienstag um kurz nach 18 Uhr ein Unfall mit einem Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Eine 19-jährige Lenkerin eines Toyota Yaris schnitt beim Abbiegen die Kurve und streifte dabei den BMW eines 31-Jährigen. Nach dem Unfall entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte die 19-Jährige kurz darauf auf dem Parkplatz eines Supermarktes Im Haal festgestellt werden. Sie muss nun auch noch mit einer Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

Wolpertshausen: Wer wurde von einem schwarzen Mercedes gefährdet?

Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die am Dienstag zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr auf der Landstraße 2218 zwischen Schwäbisch Hall und Ilshofen von einem schwarzen Daimler-Benz gefährdet wurden. Dem Polizeirevier Schwäbisch Hall wurde von einem Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass ein schwarzer Mercedes in Schlangenlinien fahren und immer wieder, insbesondere zwischen Bühlerzimmern und Wolpertshausen, im Bereich der Cröffelbacher Steige, auf die Gegenfahrbahn kommen würde. Das Fahrzeug konnte kurz vor 20:30 Uhr durch die Polizei angehalten und die 79-jährige Fahrerin kontrolliert werden. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet nun alle Verkehrsteilnehmer, die durch den schwarzen Mercedes gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Gaildorf: Polizeibeamter wurde gebissen

Am Dienstagabend um kurz vor 19 Uhr betraten mehrere Polizeibeamte mit einem Durchsuchungsbeschluss eine Wohnung in der Christoph-Wagner-Straße. In diesem Zusammenhang leistete der 43-jährige Wohnungsinhaber erheblichen Widerstand und biss einen Polizeibeamten, so dass dieser verletzt wurde. Der 43-Jährige konnte anschließend festgenommen und zum Polizeirevier Schwäbisch Hall verbracht werden.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Bei einem Fahrstreifenwechsel in der Crailsheimer Straße kam es am Dienstag um 17:35 Uhr zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Ein 51-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter übersah beim Wechseln der Fahrspur einen Skoda Yeti eines 69-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Parkenden VW Bus beschädigt und geflüchtet

In der Straße Im Lehen wurde am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 13:15 Uhr ein am Straßenrand geparkter VW Bus beschädigt. Als Unfallverursacher kommt vermutlich ein LKW oder ein Sattelzug in Frage. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

