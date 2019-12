PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 20.12.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Kronberg im Taunus, Stiftstraße, 19.12.2019, 18.10 Uhr bis 21.40 Uhr

(pa)Ein Einfamilienhaus in Kronberg wurde am Donnerstagabend zum Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten auf der Rückseite des in der Stiftstraße gelegenen Hauses ein Fenster auf und drangen in die Wohnräume ein. Diese durchsuchten die Umbekannten nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gelang es ihnen anschließend, unerkannt vom Tatort zu flüchten. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter (06172) 120 - 0 entgegen.

2. In Wohnung eingebrochen, Kronberg im Taunus, Grüner Weg, 02.12.2019 bis 19.12.2019

(pa)In Kronberg wurde in den letzten Wochen die Abwesenheit der Bewohner einer Obergeschosswohnung von Einbrechern ausgenutzt. Zwischen Montag, dem 02.12.2019 und diesem Donnerstag drangen die Täter auf bislang noch unbekannte Weise in die in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Grüner Weg" gelegene Wohnung ein. Entwendet wurden mehrere Wertgegenstände, darunter eine Spielekonsole und Bargeld. Der Wert des Stehlgutes wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise werden unter (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

3. Alkoholika gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Heuchelheimer Straße, 12.12.2019 bis 19.12.2019 (pa)Wie am Donnertagabend festgestellt wurde, brachen im Verlauf der vergangenen Woche Unbekannte in Bad Homburg in einen Keller ein. Zwischen voriger Woche Donnerstag und diesem Donnerstag begaben sich die Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Heuchelheimer Straße. Im Keller des Hauses öffneten sie gewaltsam die Verriegelung eines der Kellerverschläge. Aus diesem entwendeten die Täter ein Paar Sicherheitsschuhe sowie Alkoholika, darunter Bier und Champagner. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Alkoholisiert und ohne Reifen unterwegs, Kronberg im Taunus, 19.12.2019, gg. 05.30 Uhr

(pa)Am frühen Donnerstagmorgen meldete ein Zeuge der Polizei ein Auto, das stark beschädigt und mit unsicherer Fahrweise durch Kronberg fuhr. Der Zeuge war im Bereich Sodener Stock auf den Mercedes aufmerksam geworden, als dieser aus Richtung Schwalbach kommend stadteinwärts fuhr. Bis zum Eintreffen der Polizei folgte der aufmerksame Zeuge dem Fahrzeug. Die Beamten konnten den Fahrer des Mercedes schließlich noch im Stadtgebiet einer Kontrolle unterziehen. Sie stellten fest, dass die gesamte Beifahrerseite des Wagens stark beschädigt war und die Reifen auf dieser Seite zerfetzt bzw. nicht mehr vorhanden waren, sodass das Fahrzeug linksseitig auf den Felgen fuhr. Mit dem 54-jährigen Fahrer wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt, die über 1,0 Promille zeigte, sodass der Mann zwecks ärztlicher Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht wurde. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche Geschädigte eines eventuell vorangegangenen Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

5. Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall, Bad Homburg v. d. Höhe, Siemensstraße/Horexstraße, 19.12.2019, gg. 11.55 Uhr (pa)Am Donnerstagmittag mussten zwei Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Bad Homburg in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 11.55 Uhr wollte ein 82-jähriger BMW-Fahrer aus der Horexstraße nach links in die Siemensstraße abbiegen. Hierbei übersah der Mann einen von links kommenden Mercedes und nahm diesem die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich miteinander, wobei nicht nur ein erheblicher Sachschaden von über 20.000 Euro entstand, sondern auch die Fahrzeugführer verletzt wurden. Sowohl der BMW als auch der Mercedes mussten abgeschleppt werden.

6. Kind angefahren, Usingen, Bahnhofstraße, 19.12.2019, gg. 17.05 Uhr (pa)In Usingen musste ein 7-jähriges Kind am Donnertag nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich gegen 17.05 Uhr in der Bahnhofstraße. Der Junge befand sich in Begleitung seines Vaters, als die beiden die Straße in Höhe eines Supermarktes an einem Fußgängerüberweg überqueren wollten. Dies wurde von einer aus Richtung Wilheljstraße herannahenden Autofahrerin zu spät bemerkt. Der VW der 78-Jährigen fuhr gegen das Kind, das den Fußgängerüberweg gerade betreten hatte. Der Junge fiel durch den Zusammenstoß zu Boden und wurde leicht verletzt.

7. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis für die 52. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

