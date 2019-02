Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Unfall mit Autofahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Unfall zwischen einem 24-jährigen Radfahrer und einer 51-jährigen Autofahrerin am Freitag kurz vor 19 Uhr in der Schwetzinger Straße sucht die Polizei Zeugen. Beide Unfallbeteiligte fuhren auf der Schwetzinger Straße, als die Citroen-Fahrerin den Radfahrer im Bereich der Fußgängerfurt in Höhe der Astoria-Halle überholte. Genau in diesem Moment bog dieser nach links in Richtung des Hallenvorplatzes ab. Der Radfahrer wird dabei auf die Motorhaube aufgeladen und fällt anschließend zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen, die von Sanitätern eines Rettungswagens behandelt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zahlreiche Passanten vor Ort. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

