Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Gaststätte - Kasse und Spielautomaten ausgeräumt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in eine Gaststätte in Weil am Rhein eingebrochen und haben eine Kasse und zwei Spielautomaten aufgebrochen. In der Zeit von 01:00 Uhr bis 06:30 Uhr gelangten der oder die Täter über eine aufgehebelte Hintertüre in die Räumlichkeiten der Gaststätte in der Hauptstraße. Im Innern wurde die Kasse und die Spielautomaten mit brachialer Gewalt geöffnet und das darin verwahrte Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

