Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gaststätteneinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West / Stammheim (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitag (22.02.2019) bis Samstag (23.02.2019) in Gaststätten in Stuttgart West und Stammheim eingebrochen. In den frühen Morgenstunden des Freitags hebelten die Täter zwischen 00.00 Uhr und 08.45 Uhr das Kellerfenster einer Gaststätte an der Schwabstraße auf und gelangten so in den Gastraum. Dort brachen sie mehrere Spielautomaten auf und stahlen das Münzgeld in bislang unbekannter Höhe. Ein weiterer Fall ereignete sich in der Schwieberdinger Straße. Die Unbekannten versuchten in der Nacht auf Samstag zwischen 21.20 Uhr und 10.00 Uhr die Eingangstür aufzuhebeln. Da dies offenbar nicht gelang, brachen sie zwei auf dem Grundstück angebrachte Zigarettenautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell