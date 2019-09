Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Dühren: Schwerer Verkehrsunfall auf B 292/B 39; zwei Personen an Unfallstelle verstorben; eine Person schwer verletzt; B 292/B 39 voll gesperrt; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim-Dühren (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 292/B 39 bei Sinsheim-Dühren kamen am Mittwochvormittag zwei Personen ums Leben, eine Person wurde schwer verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 71-jährige Fahrer eines Klein-Lkw von einem Parkplatz zwischen den Sinsheimer Ortsteilen Dühren und Eschelbach auf die B 292/B 39 in Richtung Eschelbach und geriet dabei aus bislang auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Kleinwagen kollidierte, der mit zwei Personen besetzt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen über die Leitplanke und anschließend eine Böschung hinuntergeschleudert.

Beide Insassen des Kleinwagens erlitten so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Der Fahrer des Kleinlasters wurde nach seiner notärztlichen Behandlung mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Beide Leichen sind beschlagnahmt, ebenso beide Fahrzeuge.

Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Derzeit finden noch Bergungs- und Aufräumarbeiten statt. Die Sperrung der B 292/B 39 zwischen dem Abzweig in Richtung Michelfeld (K 4177) und der Ortsmitte von Eschelbach wird noch bis in die späten Nachmittagsstunden andauern. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

