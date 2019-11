Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 17.11.2019

Polizei Verden/Osterholz (ots)

PK Achim:

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem in Riede

Am Samstag, um 15.03 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Thedinghauser mit einem BMW den Querdamm in Riede. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Letztlich blieb das Fahrzeug im Seitenraum liegen, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, der Fahrer verletzte sich durch den Verkehrsunfall leicht.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Thedinghausen

In der Zeit von Freitag, 18.15 Uhr bis Samstag, 08.40 Uhr beschädigten Unbekannte das Schloss zu einem Paketshop in der Schulstraße in Thedinghausen, so dass sie in das Geschäft eindringen konnten. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Thedinghausen unter 04204-402 in Verbindung zu setzen.

PK Osterholz:

Diebstahl aus Lieferfahrzeug

Einen kurzen unbeobachteten Moment nutzte am Samstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, offensichtlich ein unbekannter Täter, um in ein vor einer Bäckereifiliale in der Bördestraße in Osterholz-Scharmbeck abgestelltes Lieferfahrzeug einzubrechen. Nach Einschlagen der Seitenscheibe entwendete er diverse persönliche Gegenstände des Lieferfahrzeugfahrers. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel.04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell