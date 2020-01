Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch - Brennende Dunstabzugshaube - Unfallflucht - Zeugen gesucht - Arbeitsunfall - Sonstiges

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch um kurz nach 16 Uhr wollte eine 24-jährige Lenkerin eines PKW BMW von der Geschwister-Scholl-Straße nach links auf die Ellwanger Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen BMW einer 41-jährigen, welche ihrerseits von der Bildstraße geradeaus über die Ellwanger Straße in die Geschwister-Scholl-Straße einfahren wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Gerabronn: Unfallflucht

Am Mittwoch um kurz nach 15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Liebesdorf vermutlich beim Rückwärtsfahren mit einem Anhängergespann einen Betonpoller oberhalb des Michelbachs. Der Poller wurde verschoben und das Geländer verbogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3150 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Brennende Dunstabzugshaube

In der Gaildorfer Straße wurde am Mittwoch um kurz nach 17:30 Uhr eine brennende Dunstabzugshaube gemeldet. Dieser Brand konnte durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort kamen, schnell gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden.

Crailsheim: Auffahrunfall

Um 15.20 Uhr befuhr am Mittwoch eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin die Blaufelder Straße in Richtung Volksfestplatz. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 73-jährige Nissan-Lenkerin abbremsen musste und fuhr auf. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Nissan-Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schrozberg: Versuchter Einbruch

Am Mittwoch um 00:25 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher ein Fenster zu einem Büroraum eines Fachmarktes in der Sigisweiler Straße auf. Zudem wurde die Fensterscheibe eingeschlagen. Vermutlich nach Auslösen eines akustischen Alarmes ließ der Einbrecher von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Vellberg: Gegenverkehr ausgewichen und überschlagen

Am Mittwoch um 21:40 Uhr befuhr eine 24-jährige Fiat-Lenkerin die Kreisstraße 2668 von Oberaspach kommend. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges, welches nach ihren Angaben deutlich auf ihrer Fahrspur fuhr, wich die Fiat-Lenkerin nach rechts aus. Aufgrund der Ausweichbewegung in Verbindung mit der glatten Fahrbahn, kam der PKW nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Der PWK blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. An dem Fiat entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Michelfeld: Roter Kleinwagen gesucht

Am Mittwoch um kurz nach 7 Uhr kam es auf der K 2579 zwischen Forsthaus und Sailach zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher, welcher seine rechte Fahrspur nicht einhielt, entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Gesucht wird der Fahrer eines roten Kleinwagens, bei welchem vermutlich der Spiegel beschädigt sein müsste. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Obersontheim: Arbeitsunfall

Auf einer Baustelle in der Stegwiesenstraße stürzten am Mittwoch um kurz vor 9 Uhr zwei Bauarbeiter etwa 4-5 Meter in die Tiefe, nachdem eine Bautreppe aufgrund mangelnder Befestigung wegrutschte. Beide Arbeiter mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Mitarbeiter des Landratsamtes überprüften daraufhin die Baustelle.

Michelbach/Bilz: Zeugen gesucht

Am Mittwoch um 10:15 Uhr ereignete sich ein Unfall an der Kreuzung der Bretzinger Straße zur Kocherstraße. Sowohl ein 20-jähriger Lenker eines VW Passat, als auch ein 26-jähriger Fahrer eines VW Transporter sind der Meinung, dass ihre jeweilige Ampel Grünlicht anzeigte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

