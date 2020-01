Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen & Unfälle

Ostalbkreis (ots)

Aalen: Sachbeschädigung an Eingangstüre Am Sonntagabend beschädigte ein Unbekannter zwischen 20.45 Uhr und 21.45 Uhr die Glaseingangstüre eines Restaurants in der Bahnhofstraße und hinterließ einen Schaden von ca. 200 Euro.

Aalen: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Friedrichstraße. Ein 41-jähriger Fiat-Lenker war aus Unachtsamkeit auf eine 36-jährige Ford-Lenkerin aufgefahren, die verkehrsbedingt an einer Fußgängerampel angehalten hatte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2700 Euro beziffert.

Bopfingen: In Straßengraben gefahren

Auf der L 1070 war am Mittwochmorgen gegen 7.25 Uhr in Fahrtrichtung Neresheim eine Pkw-Lenkerin im Verlauf einer leichten Rechtskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen gekommen und in den Straßengraben gefahren. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Unterschneidheim: In Holzlattenzaun gefahren und geflüchtet

Als am Dienstag ein unbekannter Fahrzeuglenker die Schubartstraße in Richtung Kreisverkehr/Ziegelhütte/Sportgelände befuhr, kam er auf der winterlichen Fahrbahn ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzlattenzaun, der auf einer Länge von 5 Metern beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Leinzell: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag und Mittwoch wurden im Bereich der Leingasse an dem Parkplatz unter der Brücke am südlichen Brückenpfeiler Farbschmierereien angebracht und ein Schaden von ca. 500 Euro angerichtet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Dienstag zwischen 17.35 Uhr und 18 Uhr der linke Außenspiegel eines geparkten Pkw BMW beschädigt, der am rechten Fahrbahnrand der Buchstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher, der einen Schaden von ca. 500 Euro hinterließ, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Anfahren vom linken Fahrbahnrand des Kreuzackerweges streifte ein 48-jähriger Lkw-Lenker am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr einen vorbeifahrenden 67-jährigen Daimler-Lenker. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

