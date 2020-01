POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Reifen zerstochen - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Rot am See: Unfall beim Abbiegen

Ein auf der B 290 aus Richtung Wallhausen fahrender 18-jähriger Audi-Lenker wollte am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr an der Einmündung vor Ortsbeginn Rot am See in Richtung Oberwinden nach links abbiegen. Dabei übersah er beim Abbiegen den Pkw einer entgegenkommenden 51-jährigen VW-Lenkerin und kollidierte mit dieser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Einen Schaden von ca. 1000 Euro verursachte ein 58-jähriger VW-Lenker, als er am Mittwochvormittag gegen 8.10 Uhr beim Ausfahren aus einer Parklücke im Egerländer Weg einen dahinter geparkten BMW beschädigte.

Schwäbisch Hall: Reifen zerstochen

An einem Pkw Mazda wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die beiden rechten Reifen zerstochen. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt Am Kelkertor abgestellt gewesen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

