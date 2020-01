Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - In Tennisheim eingestiegen - Geparkter Pkw durch Unbekannten beschädigt - Jungen Fahrradfahrer gefährdet - Reifen zerstochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Fellbach: Reifen zerstochen

An einem in der Neckarstraße geparkten Pkw Mercedes wurde zwischen Montagabend und Mittwochmorgen ein Reifen mutwillig beschädigt. An diesem konnten zwei Einstichstellen festgestellt werden. Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich in der Eugenstraße. Dort wurden an einem Auto zwischen letzten Freitag und Dienstag alle vier Reifen mutwillig zerstochen. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um sachdienliche Hinweise.

Kernen im Remstal: Zeugen zu Unfall gesucht

Eine 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr am Montag gegen 13.15 Uhr die Max-Eyth-Straße in Richtung Beinsteiner Straße. Als an der Einmündung Nelkenstraße ein Smart-Fahrer in die Max-Eyth-Straße einbog, musste die 17-Jährige ausweichen und abbremsen. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Der Autofahrer stieg nach dem Unfall zunächst aus, half der jungen Frau und fuhr dann weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Unfallzeugen als auch der Smart-Fahrer werden nun gebeten, sich bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Murrhardt: Postfahrzeug durch Bauzaun beschädigt

Ein 48-jähriger Fahrer eines Postfahrzeugs befuhr gegen 10:00 Uhr die Siegelsberger Straße in Richtung Siegelberg. Zur gleichen Zeit wurde dort ein Bauzaun durch eine Windböe erfasst und umgerissen. Infolgedessen wurde das Fahrzeug durch den Bauzaun auf der rechten Seite beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 4000,00EUR.

Schorndorf: Auto gestreift

3000 Euro Sachschaden verursachte ein 78-jähriger Ford-Fahrer, als er am Dienstag gegen 18 Uhr von der Lisztstraße nach rechts in den Schumannweg abbog und hierbei einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw VW Polo streifte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Schorndorf: Einbruch

In der Konnenbergstraße wurde zwischen Sonntag- und Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher haben ein Fenster aufgebrochen und sind über dieses in das Haus eingestiegen. Ob sie Wertgegenstände entwendeten, wird derzeit noch geprüft. Sachdienliche Hinweise zur Tat erbittet nun die Polizei in Schorndorf, Tel. 07181/2040.

Winnenden: Kreuzungsunfall

An der Kreuzung Waiblinger Straße/ Einmündung L 1140 ereignete sich am Dienstag gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die Waiblinger Straße in Richtung B 14. Beim Queren der L 1140 missachtete er die rote Ampel und stieß mit einem Toyota-Fahrer zusammen, der dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Die Polizei Winnenden hat die Ermittlung aufgenommen und bittet zur Klärung der Unfalldetails nun mögliche Unfallzeugen, sich unter Tel. 07195/6940 zu melden.

Winnenden: Jungen Fahrradfahrer gefährdet

Ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw Smart bog am Dienstag gegen 12.55 Uhr von der Wallstraße in die Ringstraße einbog und dabei eine rote Ampel missachtete. Zudem überfuhr er einen angrenzenden Fahrradweg und gefährdete dabei einen jungen Radfahrer. Dieser konnte gerade noch dem einbiegenden Smart ausweichen. Die Polizei Winnenden bittet nun den Jugendlichen, sich unter Tel. 07195/6940 zu melden.

Fellbach: Geparkter Pkw durch Unbekannten beschädigt

Zwischen Montag, 27.01.2020 um 20:00 Uhr, und Dienstag, 28.01.2020 um 10:00 Uhr, wurde im Rotkehlchenweg ein ordnungsgemäß geparkter Pkw der Marke Mitsubishi durch unbekannten Täter beschädigt. Er hinterließ nach seiner Flucht erheblichen Sachschaden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 / 5772-0 entgegen.

Waiblingen: Wildunfall

Auf der B 14 zwischen den Anschlussstellen Korb und Schwaikheim erfasste ein 41-Jähriger mit seinem Pkw VW Golf am Mittwochmorgen gegen 1 Uhr einen die Fahrbahn querenden Fuchs. Der Vierbeiner wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Waiblingen: Parkrempler

Beim Einparken seines Pkw Mercedes Benz beschädigte ein 70-Jähriger am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr einen Pkw Audi, der im Sperberweg abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Winnenden: 14-Jähriger bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr ereignete, wurde ein 14-jähriger Radfahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche stand mit seinem Mountainbike an einer Fußgängerampel in der Schorndorfer Straße und fuhr bereits los, als die Ampel für Pkw von grün auf gelb umschaltete. Eine 31-Jährige, die mit ihrem Pkw Hyundai die Schorndorfer Straße befuhr, erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug, wodurch der 14-Jährige zu Boden stürzte. Am Pkw der Frau entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Waiblingen: In Tennisheim eingestiegen

Zwischen Montagabend 23.30 Uhr und Dienstagvormittag 10.40 Uhr stieg ein Unbekannter über das Oberlichtfenster in ein Tennisheim im Alten Neustädter Weg ein und entwendete einen geringen Bargeldbetrag, den er in einer Schublade vorfand. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500.

