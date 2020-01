Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

Frontalzusammenstoß Aalen Am Dienstagabend, gegen 19:57 Uhr, befuhr ein 35-jähriger VW-Lenker die L1084 / Ebnater Steige in Richtung Ebnat. Kurz nach Unterkochen kam er in einer Rechtskurve, aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegen kommendem Audi zusammen. Bei der Kollision wurde die 59-jährige Audi-Lenkerin leicht verletzt und wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Die L 1084 musste zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge bis 21:23 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt ca. 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell