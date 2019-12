Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Stuttgart - Zuffenhausen (ots)

Ein 39-jähriger Pkw-Lenker war am Samstag (28.12.2019) gegen 17.00 Uhr auf der Heilbronner Straße und im weiteren Verlauf auf der B10 in Richtungen Vaihingen/Enz mit seiner äußerst unsicheren Fahrweise aufgefallen. Zeugen meldeten einen in Schlangenlinien fahrenden schwarzen Pkw Lancia mit Ludwigsburger Kennzeichen. Wenig später kam das Fahrzeug auf der B10 Höhe Stammheim nach links von der Fahrbahn ab und touchierte offensichtlich die Leitplanken. Dennoch setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Der Lancia geriet nach dem Ende der Ausbaustrecke wiederholt weit über die Mittellinie auf die Gegenspur, zur Kollision mit Entgegenkommenden kam es jedoch glücklicherweise nicht. Eine alarmierte Streifenbesatzung konnte den Pkw aufnehmen und schließlich im Bereich der Anschlussstelle Schwieberdingen-Ost stoppen. Der 39-jährige Lenker machte dabei einen sehr verwirrten Eindruck und stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Außerdem wies der Lancia frische Unfallspuren auf. Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell