Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Einbruch - Zeugensuche

Stuttgart - Bad-Cannstatt (ots)

Zwei bislang unbekannte junge Männer versuchten am Samstag (28.12.2019) gegen 17.40 Uhr an einem Wohnhaus in der Badbrunnenstraße ein Fenster aufzubrechen. Die beiden 160 bis 170 cm großen Männer flüchteten, nachdem ein aufmerksam gewordener Nachbar die Gartenbeleuchtung einschaltete. Eine nähere Beschreibung war aufgrund der Dunkelheit nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Telefon +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

