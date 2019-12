Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sachbeschädigungen an Schulen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord /-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben im Laufe der Woche an vier Schulen Sachbeschädigungen begangen. Im Zeitraum von Montagnachmittag (23.12.2019) bis Freitagvormittag (27.12.2019) warfen die unbekannten Täter im Stuttgarter Norden an der Sporthalle einer Schule an der Heilbronner Straße und einer Schule an der Friedhofstraße mit Steinen die Scheiben von Glastüren ein. An einer weiteren Schule an der Heilbronner Straße traten sie einen Zaun um. Der Gesamtschaden beträgt zirka 3.000 Euro. Im selben Zeitraum wurden im Stadtbezirk Feuerbach etliche Fensterscheiben einer Schule an der Wiener Straße ebenfalls mit Steinen beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden auf zirka 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 oder des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

