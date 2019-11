Polizei Bielefeld

POL-BI: Trick-Dieb agiert erfolgreich

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Während ein Unbekannter am Mittwoch, den 30.10.2019, in der Benatzkystraße einen Bielefelder nach dem Weg fragte, stahl er ihm die Handtasche.

Ein Bielefelder ging gegen 12:15 Uhr, nach einem Bankgeschäft an der Hauptstraße, zu seinem in der Benatzkystraße geparkten PKW. Er stieg in den Wagen und legte seine Handtasche auf den Beifahrersitz. Ein Unbekannter trat an den PKW, öffnete die Beifahrertür und fragte nach einer Reinigung. Dabei legte der Mann ein dunkelblaues Hemd auf den Beifahrersitz. Nachdem der Bielefelder ihm den Weg zu einer Reinigung beschrieben hatte, entfernte sich der Dieb. Anschließend bemerkte das Opfer den Diebstahl seiner Herrenhandtasche von dem Beifahrersitz.

Der ausländisch aussehende Tatverdächtige soll circa 170 cm bis 180 cm groß, sehr schmal und mit kurzen schwarzen Haaren sein. Er trug eine silberne Nickelbrille und sprach mit Akzent.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

