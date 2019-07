Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Baucontainer - Unbekannte stahlen Baumaschinen und Werkzeuge

Neunkirchen (OT Altenseelbach) (ots)

In der Zeit vom 24.07.2019 bis 25.07.2019 drangen Unbekannte in einen Baucontainer ein, welcher an einer Baustelle in der Hohenseelbachstraße abgestellt war. Sie entwendeten Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von 4000,-. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 3500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei unter der Nummer 0271-7099-0

