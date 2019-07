Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Mittwochmorgen(24.07.2019) zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer gekommen. In der Wallhausenstraße fuhr ein 60-Jähriger auf eine vor ihm fahrende 39-jährige Daciafahrerin auf. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa dreitausend Euro.

