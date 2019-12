Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Fahrstreifenwechsel aufgefahren

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 ist am Freitagvormittag (27.12.2019) eine 16 Jahre alte Beifahrerin verletzt worden. Ein 19-Jähriger war mit seinem VW Golf gegen 10.50 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Richtung Neckartalstraße unterwegs und wollte nach dem Tunnel in Richtung Innenstadt fahren. Als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah er offenbar, dass die Fahrzeuge vor ihm auf dem linken Fahrstreifen bremsten. Der 19-Jährige fuhr auf den VW eines 26-Jährigen auf und schob diesen auf den Ford einer 40 Jahre alten Frau. Rettungskräfte kümmerten sich um die 16-Jährige, die sich als Beifahrerin im Fahrzeug des 19-Jährigen befand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

