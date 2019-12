Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Montagnachmittag (23.12.2019) an der Haltestelle Marienplatz eine 54 Jahre alte Frau geschlagen. Die 54-Jährige stieg gegen 17.20 Uhr an der Haltestelle Marienplatz gemeinsam mit dem Unbekannten in einen Aufzug. Als die Frau nach der Fahrt den Fahrstuhl wieder verließ, ging es dem Mann offenbar nicht schnell genug und er schlug der 54-Jährigen von hinten in den Rücken. Sie drehte sich zu dem Mann um, der ihr nochmals mit der Hand ins Gesicht schlug, ehe es ihm gelang, unerkannt zu verschwinden. Offenbar bemerkte ein unbekannter Zeuge, der mit einer grauen Jacke bekleidet war, die Situation und er verfolgte den Mann. Dabei soll der Täter in einen weiteren Aufzug gestiegen und im Anschluss mit einer Stadtbahn weggefahren sein. Bei dem Schläger handelt es sich um einen zirka 175 Zentimeter großen Mann, mit kurzen, braunen Haaren. Auch er trug eine graue Jacke und sprach deutsch, ohne erkennbaren Akzent. Zeugen, insbesondere der Mann der den Täter offenbar verfolgte, werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu wenden.

