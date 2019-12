Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Gegen geparkten Hyundai gefahren und anschließend geflüchtet Beamte des Polizeipostens Walldorf ermitteln und bitten um Hinweise

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Dienstagvormittag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer einen in der Schwetzinger Straße in Höhe des Anwesens Nr. 11 geparkten schwarzen Hyundai. Obwohl Schaden von mehreren hundert Euro entstanden war, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Bereich der vorderen linken Stoßstange konnten grüne Lackantragungen festgestellt werden.

Geparkt war der Hyundai zwischen 8 und 10 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem örtlichen Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0, oder dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

