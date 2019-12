Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Über Terrassentür eingestiegen, Zeugen gesucht

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Leostraße.

Nach den bisherigen Ermittlungen gelangte ein bislang unbekannter Täter vermutlich über den Rückseitig gelegenen Garten auf das Grundstück und hebelte anschließend die Terrassentür auf. Er gelangte so in die Räumlichkeiten des Anwesens und durchsuchte das gesamte Haus. Der Einbrecher wurde im Esszimmer fündig und entwendete aus einer Schatulle Schmuck im Wert von ca. 3000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet nun Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter 0621 174-4444 zu melden.

