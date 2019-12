Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Mehrere Maschinen aus Auto gestohlen, Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem Transporter kam es am Dienstag in der Werderstraße in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Laderaum des verschlossenen Ford und entwendete einen Akkuschrauber, eine Akkusäge, eine Pressmaschine und eine Fräsmaschine. Die Maschinen haben einen ungefähren Wert von 1700 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, und bittet sie sich unter 0621 174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Münsterteicher

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell