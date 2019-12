Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Taschendiebstahl an 82-jährige Frau - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Oper eines dreisten Taschendiebes wurde am Dienstag gegen 11 Uhr eine 82-jährige Frau vor ihrem Haus in der Bahnhofstraße. Die Seniorin war zuvor bei der Volksbank gleich nebenan und hatte dort Bargeld abgehoben. Den Brief mit dem Bargeld verstaute sie in der umgehängten Einkaufstasche. Als sie die Hauseingangstüre öffnete, betrat hinter ihr ein unbekannter Mann den Flur. Dieser sprach die Frau an und fragte in gebrochenem Deutsch nach einem Zahnarzt. Nachdem die 82-Jährige ihm den Weg zu einem Zahnarzt in der Nähe erklärte, verließ der Unbekannte das Haus und ging weg in Richtung Bahnhof. In der Wohnung stellte die 82-jährige beim Ausräumen der Tasche fest, dass der Umschlag mit dem Geld fehlte. Über Notruf verständigte sie die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 165 - 170 cm groß, vermutlich Osteuropäer. Er trug eine dunkle Jacke und ein sog. Schiebermütze.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter die Frau schon zuvor beim Geldabheben in der Bank beobachtet hat, ihr dann gefolgt und bei der Ablenkung den Umschlag unbemerkt aus der Tasche gezogen hat.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach oder unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

