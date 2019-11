Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Mauer beschädigt

Bitburg (ots)

Bereits in dem Zeitraum vom 2. bis zum 11. November wurde in der Ordorfer Straße 1 in der Ortschaft Dudeldorf durch ein größeres Fahrzeug (Lieferfahrzeug o.ä.) eine Steinmauer nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon: 06561-96850.

