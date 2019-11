POL-PDWIL: Vandalismus

Polizeidirektion Wittlich

Stadtkyll (ots)

In Stadtkyll, am sog. "Rastplatz am Kyllradweg", ist ein ausrangierter Eisenbahnwagen ausgestellt.

In der Zeit zwischen dem 31.10.2019, 12.00 Uhr und dem 08.11.2019, 14.29 Uhr, sowie dem 08.11.2019, 15.00 Uhr und dem 09.11.2019, 10.25 Uhr, haben bisher unbekannte Täter im Inneren des historischen Eisenbahnwagens vorsätzliche Beschädigungen verursacht.

Hinweise in dieser Sache sind an die Polizeiinspektion Prüm zu richten; 06551-9420

