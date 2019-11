Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignisreiche 10 Minuten an Kontrollstelle in E´brück

Bild-Infos

Download

Bitburg (ots)

Am späten Montagabend richteten mehrere Beamte der Polizeiinspektion Bitburg kurzzeitig eine Kontrollstelle in der Ortslage von Echternacherbrück ein. Um 23.00 Uhr wurde zunächst ein Fahrzeuggespann aus PKW und Anhänger kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 42 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer ausreichenden Fahrerlaubnisklasse war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Während dieser Kontrolle wurde um 23.05 Uhr ein zweiter Wagen angehalten. Bei dieser Kontrolle ergab sich sofort der Verdacht, dass die drei Insassen, inklusive des 26 Jahre alten Fahrers, unter Betäubungsmitteleinfluss standen. Im Laufe der Kontrolle wurde der Fahrzeugführer derart renitent, dass er gefesselt werden musste. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer keine Fahrberechtigung mehr für das Bundesgebiet hatte. In dem PKW wurden zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel, sowie eine Co2 Pistole des Fahrzeugführers, samt einer Vielzahl von Gaskartuschen und Munition, gefunden und sichergestellt. Der Mann war nicht im Besitz eines dafür erforderlichen Waffenscheines. Bei dem Fahrer erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Einleitung diverser Strafverfahren. Nur 3 Minuten später kam ein Motorrad in unsicherer Fahrweise auf die Beamten zugefahren und wurde daher ebenfalls gestoppt. Der 28 Jahre alte Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1.6 Promille. Zudem war sein Motorrad nicht zugelassen. Auch hier erfolgte eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer und es wurden mehrere Strafverfahren gegen diesen eingeleitet. Eine zufällig am Kontrollort vorbeikommende Streife der Bundespolizei unterstützte die Bitburger Polizisten bei der Durchführung der Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-96850





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell