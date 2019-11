Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Salmtal (ots)

Am Montag, 11.11.2019, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich in der Neustraße in der Ortslage Dörbach ein Verkehrsunfall. Es kam zu einer Berührung der Außenspiegel zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung anzustreben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Wittlich zu melden.

