Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 54-Jährige festgenommen - Schwester begleicht Geldstrafe

Breisach (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten in der Nacht von Montag auf Dienstag eine französische Staatsangehörige am Grenzübergang in Breisach. Diese wurde durch die Staatsanwaltschaft Zweibrücken aufgrund besonders schweren Falls des Diebstahls mit einem Haftbefehl gesucht. Es war eine Geldstrafe von 1200 Euro zu vollstrecken, ansonsten drohten ersatzweise 80 Tage Haft. Die Frau war an Ort und Stelle nicht in der Lage, die geforderte Geldstrafe zu bezahlen. Sie verständigte ihre Verwandtschaft und bat um Hilfe. Dank der Schwester, welche nach einer halben Stunde am Kontrollort eintraf, wurde der hohe Geldbetrag beglichen und die 54-Jährige konnte ihren Reiseweg fortsetzen.

