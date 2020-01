Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Auto überschlug sich

Ein 24-jähriger Opel-Fahrer wurde am Donnerstag bei einem Unfall verletzt. Er befuhr gegen 00.30 Uhr die B 14 von Sulzbach an der Murr in Richtung Oppenweiler. Er kam bei nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Auto mehrfach überschlug. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Weil der Verdacht besteht, dass der Autofahrer alkoholisiert war, wurde bei ihm eine Blutuntersuchung veranlasst. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Backnang: Blechschäden

Ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer wollte am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr in der Friedrich-Stroh-Straße aus einer Tiefgarage ausfahren. Auf der Auffahrtsrampe gab der junge Autofahrer zu viel Gas und fuhr mit zu hoher Geschwindigkeit auf die Durchgangsstraße ein, wo er nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte und mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes zusammenstieß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.

6000 Euro ist die Schadenssumme eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ereignete. Eine 22-jährige Fahrerin eines BMW Mini wechselte in der Stuttgarter Straße die Fahrspur und übersah dabei einen neben ihr fahrenden Mercedes und stieß mit diesem seitlich zusammen.

Waiblingen: Frau bei Unfall leicht verletzt

Eine 38 Jahre alte Audi-Fahrerin bemerkte am Mittwochabend gegen 22 Uhr im Kreuzungsbereich Alte Bundesstraße / An der Talaue zu spät, dass die vor ihr fahrende 33-jährige BMW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser auf. Beim Unfall zog sich die 34 Jahre alte Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt.

Winnenden: Lkw-Fahrer missachtet Vorrang und verursacht Unfall

Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges wollte am Mittwoch, kurz nach 17 Uhr von der Friedrich-List-Straße nach rechts in die Waiblinger Straße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 51-jährigen Fahrer eines Ford Transit und kollidierte mit diesem. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt.

Weinstadt: 81-jähriger bei Unfall verletzt

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr wollte ein 81-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades von der Zufahrtsstraße eines Baumarktes in die Kalkofenstraße abbiegen. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt eines 18-jährigen VW-Fahrers. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde beim Unfall leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Kleinkraftradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr am Mittwoch, kurz vor 16 Uhr die Max-Eyth-Straße und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Autofahrer nach rechts in Richtung eines Baustellengeländes abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Pkw zu vermeiden, leitete bremste er stark ab und verlor hierbei die Kontrolle über sein Zweirad. Anschließend überschlug sich der 16-jährige und verletzte sich dabei leicht. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Mit dem vorausfahrenden Pkw kam es zu keinem Zusammenstoß.

